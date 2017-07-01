На Снятинщині в трьох селах оголосили карантин на сказ

Три села в Снятинському районі на Івано-Франківщині оголосила карантинною зоною Державна надзвичайна протиепізоотична комісія.
У Снятинській райдержадміністрації відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. На засіданні за участю в.о. начальника управління Держпродспоживслужби в Снятинському районі Романа Столиці обговорили випадок з місцевим мешканцем, якого покусав хворий на сказ собака.
Житель села Тулова звернувся до медиків після того, як його покусав власний домашній пес. Собака захворів на сказ і помер.
Зі слів чоловіка, тварина попередньо була прив’язана на городі, і близько місяця тому її покусала лисиця.
Через це комісія вирішила оголосити село Тулова неблагополучною зоною та ввести карантин. Також оголосили загрозливою зоною зі сказу навколишні села Устя та Орелець та вжили запобіжних заходів, повідомляє прес-служба Снятинської РДА.Джерело