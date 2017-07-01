Два посли Сандуляк і Гнатишин стали почесними громадянами Буковини

Присвоєно звання «Почесний громадянин Буковини»професору кафедри педагогіки, психології та управління освітою Інституту післядипломної педагогічної освіти Сандуляку Л.І. та Гнатишину І.М.
Так вирішила обласна рада і за це проголосувала. До звання додали ще по 10000 гривень.
САНДУЛЯК Леонтій Іванович
(8 березня 1937, с. Козиряни, Кельменецький район, Чернівецька область, Румунія) — український громадсько-політичний діяч, науковець, дипломат. Професор. Співавтор з Левком Лук'яненком «Акту проголошення Незалежності України»; перший Надзвичайний і Повноважний Посол України в Румунії; вчений в галузі гістології, ендокринології, екології та валеології, доктор медичних наук, професор, автор 150 наукових праць в тому числі 5-и монографій та посібника з екології людини.
Є одним із засновників Народного Руху України та перший голова його Чернівецької крайової організації; один із засновників УЕА «Зелений світ» та був його співголовою і одночасно головою громадської екологічної організації «Зелений світ Буковини»; один із засновників Партії зелених України та 1992 р. був обраний її головою. 1989 року на альтернативній основі обраний народним депутатом СРСР по 504 в.о. (м. Чернівці та Глибоцький р-н). Був активним членом опозиційної МДГ Д. Сахарова та Народної Ради у Верховній Раді УРСР. Очолював Топонімічну комісію при Бориспільській міськраді. Організував та очолив на громадських засадах при інформаційно-довідковому, культурно-мистецькому центрі Бориспільської міської центральної бібліотеки «Вечірній університет здоров'я та українознавства» (ВУЗУ). Є Почесним головою «Зеленого світу України» та «Зеленого світу Буковини».
За заслуги в державному будівництві та вагомий внесок у розвиток і зміцнення демократичної, соціальної і правової України Президент України Віктор Ющенко нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня та Подякою Президента,
Президент Віктор Янукович за особистий внесок у боротьбу за незалежність України — ювілейною медаллю «20 років Незалежності України».
Його Святість Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет нагородив орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня за заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви.
Лауреат Премії ім. Павла Чубинського (2012 р.). Почесний громадянин міста Чернівці.ГНАТИШИН Іван Миколайович
Голова Чернівецької облдержадміністрації у 1995-1996 роках, обласної ради (1991-1992 і 1994-1996), Надзвичайний і Повноважний Посол
Народився 20 червня 1951 року у місті Вашківці Вижницького району Чернівецької області.
Освіта - Чернівецький житлово-комунальний технікум (1974), технік-будівельник; Чернівецький державний університет (1980), економіст; кандидат економічних наук.
1968-1969 - токар, Вашківецька фабрика госп. інвентаря
1969-1971 — служба в армії
1971-1974 — учень Чернівецького житлово-комунального технікуму
1974-1975 - технік, майстер, ЖЕК N 3 м.Чернівців
1975 - інженер з технагляду, житлоуправління виконкому Чернівецької міськради
1975-1979 - начальник ЖЕК N 7, житлоуправління Ленінського району м.Чернівців
1979-1985 - головний інженер, начальник міськжитлоуправління м.Чернівців
1985-1986 - 1-й заступник голови Чернівецького міськвиконкому
1986-1989 - заступник голови, голова обласної планової комісії
1989-1990 - 1-й заступник голови облвиконкому - начальник головного планово-економічного управління
1990-1992 - голова Чернівецького облвиконкому, обласної ради
1992-1995 - Представник Президента України в Чернівецькій області
1995-1996 - голова Чернівецької облдержадміністрації, голова обласної ради (1994-1996).
1996-2001 - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова
2002-2004 - в.о. директора, директор Департаменту адміністративно-фінансових питань, документації та архіву, Посол з особливих доручень МЗС України
2004-2006 - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Словенія
2006-2007 - директор валютно-фінансового департаменту, МЗС України
2007-2011 - заступник міністра МЗС України
Нині - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова (з 23 вересня 2015 р.)
Державний службовець 1-го ранґу, Надзвичайний і Повноважний Посол, полковник запасу
Кандидат економічних наук, робота "Зовнішньоекономічні відносини. Реґіональний аспект."
Орден "За заслуги" III (1999), II ступенів (2009)
Одружений, сини Валентин (1975) і Володимир (1980).