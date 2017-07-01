Два посли Сандуляк і Гнатишин стали почесними громадянами Буковини

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Новини
14:58
04 липня

Понад 100 ящиків контрафактного тютюну затримали прикордонники на Буковині

13:55
04 липня

Буковинці сплатили послуги ЖКГ тільки на 60%

13:52
04 липня

Суд скасував рішення Мамаївської територіальної виборчої комісії про відкликання депутата

12:04
04 липня

Наслідки порушення неприбутковою організацією податкових вимог

12:03
04 липня

Правильність заповнення платіжних доручень

12:02
04 липня

Чернівчани перерахували майже 43 мільйони «оборонного податку»

11:56
04 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 3 липня 2017 року

11:46
04 липня

На Буковині ділянку державного кордону посилено резервами прикордонного відомства

11:40
04 липня

У Чернівцях на Комарова та Героїв Майдану буде відсутнє водопостачання

11:38
04 липня

Частина чернівецьких вулиць сьогодні без води

08:46
04 липня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у травні 2017 року

08:28
04 липня

До уваги фізичних осіб – підприємців, які віднесені до першої групи платників єдиного податку!

08:28
04 липня

До уваги фізичних осіб – підприємців, які віднесені до першої групи платників єдиного податку!

11:51
03 липня

З 1 липня 2017 року діє повноцінний режим системи автоматизованого моніторингу податкових накладних

11:50
03 липня

Цьогоріч чернівчани вже сплатили 934,6 млн. податків

11:49
03 липня

Підприємці Чернівців збагатили бюджет на 73 млн. грн.

09:27
03 липня

На Буковині знову від укусу змії госпіталізовано людину

09:13
03 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 2 липня 2017 року

09:04
03 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 30 червня 2017 року

09:00
03 липня

Завдяки прокуратурі школі повернули приміщення вартістю майже 300 тис. грн.

11:11
30 червня

Через укус отруйної змії до лікарні госпіталізовано буковинця

11:08
30 червня

Управління поліції охорони в Чернівецькій області запрошує на роботу

09:56
30 червня

Прокуратура Чернівецької області забезпечила екстрадицію трьох злочинців, яких розшукував Інтерпол

09:50
30 червня

За які автомобілі необхідно сплачувати транспортний податок?

09:49
30 червня

Легалізація найманої праці принесла бюджету майже 700 тис. грн.

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
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Що, Де, Коли
4 липня об 11.00
В сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 14-а сесія обласної ради VIІ скликання.
4 липня о 12.00
в кабінеті 202 міської ради відбудеться брифінг заступника міського голови Олександра Паскаря, в.о.директора департаменту економіки Галини Войтович, заступника начальника управління культури Галини Крупи щодо програми та новинок цьогорічного Петрівського ярмарку, який відбудеться 8-9 липня.
Після закінчення відбудеться брифінг директора департаменту праці та соціального захисту населення Людмили Березовської щодо змін в нарахуванні субсидій.
4 липня о 12.00
У Товаристві «Український Народний Дім в Чернівцях» - засідання круглого столу на тему «Чи ефективно регіони використовують кошти ДФРР? Обговорення результатів дослідження».
вул. Якова фон Петровича, 2
5 липня о 13:00
в «Народному Домі» за адресою Ломоносова 2, відбудеться регіональний круглий стіл на тему «Політичний діалог – крок у майбутнє».
Серед організаторів – ГО «Громадська взаємодія інвалідів» та Чернівецька територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка.
6 липня о 18.00
6 липня о 18.00
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Два посли Сандуляк і Гнатишин стали почесними громадянами Буковини

Вчора, 17:29 / Коментарів: 0
Два посли Сандуляк і Гнатишин стали почесними громадянами БуковиниПрисвоєно звання «Почесний громадянин Буковини»професору кафедри педагогіки, психології та управління освітою Інституту післядипломної педагогічної освіти Сандуляку Л.І. та Гнатишину І.М.

Так вирішила обласна рада і за це проголосувала. До звання додали ще по 10000 гривень.


САНДУЛЯК Леонтій Іванович

Два посли Сандуляк і Гнатишин стали почесними громадянами Буковини


(8 березня 1937, с. Козиряни, Кельменецький район, Чернівецька область, Румунія) — український громадсько-політичний діяч, науковець, дипломат. Професор. Співавтор з Левком Лук'яненком «Акту проголошення Незалежності України»; перший Надзвичайний і Повноважний Посол України в Румунії; вчений в галузі гістології, ендокринології, екології та валеології, доктор медичних наук, професор, автор 150 наукових праць в тому числі 5-и монографій та посібника з екології людини.

Є одним із засновників Народного Руху України та перший голова його Чернівецької крайової організації; один із засновників УЕА «Зелений світ» та був його співголовою і одночасно головою громадської екологічної організації «Зелений світ Буковини»; один із засновників Партії зелених України та 1992 р. був обраний її головою. 1989 року на альтернативній основі обраний народним депутатом СРСР по 504 в.о. (м. Чернівці та Глибоцький р-н). Був активним членом опозиційної МДГ Д. Сахарова та Народної Ради у Верховній Раді УРСР. Очолював Топонімічну комісію при Бориспільській міськраді. Організував та очолив на громадських засадах при інформаційно-довідковому, культурно-мистецькому центрі Бориспільської міської центральної бібліотеки «Вечірній університет здоров'я та українознавства» (ВУЗУ). Є Почесним головою «Зеленого світу України» та «Зеленого світу Буковини».

За заслуги в державному будівництві та вагомий внесок у розвиток і зміцнення демократичної, соціальної і правової України Президент України Віктор Ющенко нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня та Подякою Президента,

Президент Віктор Янукович за особистий внесок у боротьбу за незалежність України — ювілейною медаллю «20 років Незалежності України».

Його Святість Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет нагородив орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня за заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви.

Лауреат Премії ім. Павла Чубинського (2012 р.). Почесний громадянин міста Чернівці.

ГНАТИШИН Іван Миколайович

Два посли Сандуляк і Гнатишин стали почесними громадянами Буковини


Голова Чернівецької облдержадміністрації у 1995-1996 роках, обласної ради (1991-1992 і 1994-1996), Надзвичайний і Повноважний Посол

Народився 20 червня 1951 року у місті Вашківці Вижницького району Чернівецької області.

Освіта - Чернівецький житлово-комунальний технікум (1974), технік-будівельник; Чернівецький державний університет (1980), економіст; кандидат економічних наук.

1968-1969 - токар, Вашківецька фабрика госп. інвентаря
1969-1971 — служба в армії
1971-1974 — учень Чернівецького житлово-комунального технікуму
1974-1975 - технік, майстер, ЖЕК N 3 м.Чернівців
1975 - інженер з технагляду, житлоуправління виконкому Чернівецької міськради
1975-1979 - начальник ЖЕК N 7, житлоуправління Ленінського району м.Чернівців
1979-1985 - головний інженер, начальник міськжитлоуправління м.Чернівців
1985-1986 - 1-й заступник голови Чернівецького міськвиконкому
1986-1989 - заступник голови, голова обласної планової комісії
1989-1990 - 1-й заступник голови облвиконкому - начальник головного планово-економічного управління
1990-1992 - голова Чернівецького облвиконкому, обласної ради
1992-1995 - Представник Президента України в Чернівецькій області
1995-1996 - голова Чернівецької облдержадміністрації, голова обласної ради (1994-1996).
1996-2001 - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова
2002-2004 - в.о. директора, директор Департаменту адміністративно-фінансових питань, документації та архіву, Посол з особливих доручень МЗС України
2004-2006 - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Словенія
2006-2007 - директор валютно-фінансового департаменту, МЗС України
2007-2011 - заступник міністра МЗС України
Нині - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова (з 23 вересня 2015 р.)

Державний службовець 1-го ранґу, Надзвичайний і Повноважний Посол, полковник запасу

Кандидат економічних наук, робота "Зовнішньоекономічні відносини. Реґіональний аспект."

Орден "За заслуги" III (1999), II ступенів (2009)

Одружений, сини Валентин (1975) і Володимир (1980).
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