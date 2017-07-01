Понад 100 ящиків контрафактного тютюну затримали прикордонники на Буковині

В рамках спільної спеціальної операції «Кордон-2017» та «Акциз-2017» на Буковині прикордонники затримали велику партію контрабандних сигарет.
Учора ввечері, в ході реалізації інформації офіцерів внутрішньої безпеки по Чернівецькому загону, спільною міжвідомчою групою з числа прикордонників мобільної застави «Чернівці», співробітників прокуратури та ДФС області, поблизу одного з населених пунктів Глибоцького району, посеред лісу, було виявлено мікроавтобус «Мерседес Спринтер» водій якого відмовився надати транспортний засіб для огляду. Прикордонники виставили біля нього охорону та ініціювали подальші процесуальні дії.
Сьогодні, після відповідної санкції суду, правоохоронці комісійно відкрили мікроавтобус. Виявилося, що у ньому знаходилося підготовлені до переправлення 101 ящик сигарет без марок акцизного збору. Походження сигарет та причетні до контрабанди особи встановлюються.