ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
в кабінеті 202 міської ради відбудеться брифінг заступника міського голови Олександра Паскаря, в.о.директора департаменту економіки Галини Войтович, заступника начальника управління культури Галини Крупи щодо програми та новинок цьогорічного Петрівського ярмарку, який відбудеться 8-9 липня. Після закінчення відбудеться брифінг директора департаменту праці та соціального захисту населення Людмили Березовської щодо змін в нарахуванні субсидій.
У Товаристві «Український Народний Дім в Чернівцях» - засідання круглого столу на тему «Чи ефективно регіони використовують кошти ДФРР? Обговорення результатів дослідження». вул. Якова фон Петровича, 2
в «Народному Домі» за адресою Ломоносова 2, відбудеться регіональний круглий стіл на тему «Політичний діалог – крок у майбутнє». Серед організаторів – ГО «Громадська взаємодія інвалідів» та Чернівецька територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка.
Справжня соціологія – це наука. Не справжня – це фейк
Вчора, 14:49 / Коментарів: 0
Професор соціології ЧНУ пан Докаш активно захищає результати досліджень лабораторії. Де працює і викладає. Його дослідження вже десятки років підтверджують правдивість науки соціології. Але поряд з цим є фейкові соціологи-заробітчани. Про них говорить професор Докаш.