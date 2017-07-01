ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
в кабінеті 202 міської ради відбудеться брифінг заступника міського голови Олександра Паскаря, в.о.директора департаменту економіки Галини Войтович, заступника начальника управління культури Галини Крупи щодо програми та новинок цьогорічного Петрівського ярмарку, який відбудеться 8-9 липня. Після закінчення відбудеться брифінг директора департаменту праці та соціального захисту населення Людмили Березовської щодо змін в нарахуванні субсидій.
У Товаристві «Український Народний Дім в Чернівцях» - засідання круглого столу на тему «Чи ефективно регіони використовують кошти ДФРР? Обговорення результатів дослідження». вул. Якова фон Петровича, 2
в «Народному Домі» за адресою Ломоносова 2, відбудеться регіональний круглий стіл на тему «Політичний діалог – крок у майбутнє». Серед організаторів – ГО «Громадська взаємодія інвалідів» та Чернівецька територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка.
Газета «Час» і сайт «Час» мають повагу і довіру чернівчан
Вчора, 14:43 / Коментарів: 1
Недавно у Чернівцях проводили соціологічні дослідження. Поряд з проблемами міста, з рейтингами ймовірних кандидатів на мера досліджували й рейтинги ЗМІ та інтернет-сайти.
Організатори дослідження: Центр соціологічних досліджень Філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету ім.. Ю. Федьковича, Громадська організація товариства «Знання» України. Час проведення: збір даних здійснювався з 18 по 27 червня 2017 року. Територія, яку охоплювало опитування: м. Чернівці. Питання соціологічної вибірки: Генеральна сукупність складає 190 тисяч осіб (чернівчани віком від 18 років і старше, які мають право голосу). Обсяг вибірки – 1 515 осіб. Вибірка – двоступенева, стохастична, стратифікована, репрезентативна за статтю і віком. Гранична статистична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) – 2,53% при Р=95%. Метод опитування: Особисте формалізоване інтерв’ю. збір даних здійснювали 43 респонденти, переважно студенти-соціологи.
Правдива інформація на шпальтах газети «Час», вміла розробка і якість інформації на сайті газети «Час» вивели нас на 3 місце у Чернівцях. Нас читають і нам довіряють люди. Бо правду пишемо.