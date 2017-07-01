ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
в кабінеті 202 міської ради відбудеться брифінг заступника міського голови Олександра Паскаря, в.о.директора департаменту економіки Галини Войтович, заступника начальника управління культури Галини Крупи щодо програми та новинок цьогорічного Петрівського ярмарку, який відбудеться 8-9 липня. Після закінчення відбудеться брифінг директора департаменту праці та соціального захисту населення Людмили Березовської щодо змін в нарахуванні субсидій.
У Товаристві «Український Народний Дім в Чернівцях» - засідання круглого столу на тему «Чи ефективно регіони використовують кошти ДФРР? Обговорення результатів дослідження». вул. Якова фон Петровича, 2
в «Народному Домі» за адресою Ломоносова 2, відбудеться регіональний круглий стіл на тему «Політичний діалог – крок у майбутнє». Серед організаторів – ГО «Громадська взаємодія інвалідів» та Чернівецька територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка.
Вчителі Буковини вимагають відставки директора департаменту освіти та науки Оксани Палійчук
Вчора, 14:14 / Коментарів: 0
Свої вимоги група вчителів оприлюднила на сесії Чернівецької обласної ради. Вони вважають, що директорка зумисне підтасувала результати оцінок знань вчителів на Буковині.
І таким чином створила небезпечну ситуацію у школах. Вона принизила роль вчителя, протиставила йому батьків та дітей. А сама стала над ситуацією і насміхається з неї. Бо вже з 2014 року область в Україні показує одні із найнижчих результатів навчання у школах.
Оксана Палійчук у цьому звинувачує тільки вчителів. Але ж саме вона з 2014 року очолює департамент. І сама винна у тому, що сталося. Тому і вчителі, і громадськість, і депутати вимагають негайної відставки директора департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА.
А перед цим ГО «Майдан» виступив з вимогою відставки Палійчук. Майданів ці вважають, що вона у 2014 році обманула людей, коли йшла на посаду. Її представили тоді як одну із активісток Революції Гідності. Але то була неправда. Зараз ця брехня всій області вилазить очима.