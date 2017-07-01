Буковинці сплатили послуги ЖКГ тільки на 60%

Оплата населенням Чернівецької області житлово-комунальних послуг у травні 2017 року
У січні–травні п.р. населенню Чернівецької області було нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги (без урахування електроенергії)
817,0 млн.грн, сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 504,3 млн.грн (у січні–травні 2016р. – 391,1 млн.грн). Рівень оплати у січні–травні п.р. становив 61,7%. Про це інформує Головне управління статитики Чернівецької області.
На кінець травня п.р. залишається заборгованість населення за газопостачання – 99,1 млн.грн, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 30,5 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 18,4 млн.грн, вивезення побутових відходів – 2,6 млн.грн.
Крім того, у травні п.р. населенням сплачено за електроенергію
60,4 млн.грн (у травні 2016р. – 34,7 млн.грн), що становило 109,3% нарахованих за цей період сум. Заборгованість з оплати електроенергії на кінець травня п.р. становила 187,2 млн.грн (на кінець травня 2016р. – 158,6 млн.грн).
Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку (із урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт•год)) у травні п.р. порівняно з травнем 2016р. збільшились на 37,9% і становили
629,4 грн.