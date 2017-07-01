Суд скасував рішення Мамаївської територіальної виборчої комісії про відкликання депутата

Кіцманський районний суд скасував рішення Мамаївської сільської територіальної виборчої комісії про відкликання депутата сільської ради Угринчука В. Д.
12-го березня 2017 р. Мамаївською територіальною виборчою комісією було прийнято рішення відкликати депутата від 1-го округу Угринчука В.Д. Проте, посилаючись на неналежне повідомлення самого депутата та Мамаївської сільської ради про проведення процедури відкликання, а також незазначення в протоколі та у рішенні виборчої комісії підстави відкликання, Угринчук В.Д. оскаржив рішення виборчої комісії в суді і виграв позов.
Олена Глухова, яка представляла інтереси виборчої комісії в суді, погодилася з рішенням і зазначила, що комісія не має наміру подавати апеляцію.
Після оприлюднення рішення суду, захисник інтересів “відкликаного” депутата - Сергій Боднар зазначив: “Реалізація прав особи не може здійснюватись шляхом порушення прав та законних інтересів інших осіб. Як було встановлено судом у процесі розгляду справи, при прийнятті рішення про відкликання депутата територіальною виборчою комісією було допущено порушення вимог законодавства, зокрема ст. 37-41 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», а отже слід визнати протиправним та скасувати рішення Мамаївської сільської територіальної виборчої комісії по відкликанню депутата Мамаївської сільської ради.”
Координатор виборчих програм Громадянської мережі “ОПОРА” в Чернівецькій області Тарас Прокоп прокоментував ситуацію наступним чином: “Це не перший випадок в Україні коли суд скасував рішення про відкликання депутата, така ситуація відбувається через складність процедури відкликання депутата, а також через недостатню юридичну обізнаність в питанні відкликання депутатів з боку ініціативних груп та виборчих комісій, які приймають рішення. Хоча сама процедура відкликання має бути простою в розумінні, щоб навіть люди без сильної юридичної підготовки могли відкликати депутата, якщо на те є підстави, але разом з тим, ця процедура не повинна ставити інструментом політичної розправи з неугодними”.