Шахраї полюють на телефони буковинців

Одразу двоє буковинців позбулися мобільних телефонів, позичивши їх зловмисникам.
Обидва злочини було скоєно 2 липня надвечір на території автостанцій – по вулицях Садовій та Галицький Шлях. Схема одна і та ж: посилаючись на необхідність зробити терміновий дзвінок, невідомі просять позичити мобільний телефон. Заволодівши «мобілкою», зловмисники зникають - повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Так, на автостанції по вулиці Садовій, 36-річний чернівчанин позбувся телефонів "Nomi" та "Nokia", загальною вартістю 2700 гривень. Працівники Шевченківського відділення поліції встановлюють особи шахраїв.
У іншому випадку, що мав місце на автостанції по вулиці Галицький Шлях, оперативникам Садгірського відділення поліції вдалося встановити особу зловмисника по гарячим слідам. Увійшовши в довіру до 26-річного жителя Кіцманського району, шахрай заволодів його мобільним телефоном «Alcatel», вартістю 2000 гривень. У 32-річного правопорушника вилучено речові докази.
Відомості по обох випадках внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.
Поліцейські закликають громадян бути уважними у спілкуванні з незнайомими людьми. Не будьте легковажні та бережіть своє майно!