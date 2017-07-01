Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 3 липня 2017 року

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 318 звернень , у тому числі 25 – з ознаками кримінальних правопорушень . Серед них – 1 грабіж, 1 зґвалтування, 18 крадіжок, 1 шахрайство, 3 злочини з наркотиками та 1 дорожньо-транспортна пригода з травмованими - повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Крім цього, зареєстровано 2 повідомлення про безвісті відсутніх осіб. Зокрема, працівники Сторожинецького відділу поліції розшукують чоловіка 1958 року народження, котрий 3 липня пішов із Черешського психоневрологічного будинку-інтернату та досі не повернувся. На Хотинщині поліцейські встановлюють місцезнаходження жительки села Шилівці 1961 року народження. 28 червня жінка пішла з дому та не повернулася. Обоє розшукуваних хворіють на психічні розлади.
3 липня поліцейськими складено 113 адміністративних протоколів , з яких 95 – за порушення Правил дорожнього руху , у тому числі 16 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).
Упродовж минулої доби на території області подій резонансного характеру не зареєстровано.