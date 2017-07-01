Буковинця судитимуть за вбивство 60-річного жителя Сокирянського району

Прокуратура Чернівецької області скерувала до суду обвинувальний акт щодо 21-річного жителя с. Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області, який обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) - про це повідомляє прокуратура Чернівецької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2017 обвинувачений гостював у 60-річного односельця. Під час спільного розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виникла суперечка в результаті якої молодик наніс господарю будинку декілька ножових поранень в область життєво важливих органів. Потерпілий помер від гострої масивної внутрішньої кровотечі.
Прес-служба прокуратури Чернівецької областіі