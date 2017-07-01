На Буковині ділянку державного кордону посилено резервами прикордонного відомства

В рамках нового етапу спільної спеціальної операції «Кордон-2017» на Буковину для посилення ділянки українсько-румунського кордону прибули резерви прикордонного відомства. Основною метою посилення даного напрямку кордону є протидія організованній злочинності на ділянці в межах Чернівецької області та ліквідація залишків організованих контрабандних каналів сигарет.
Окрім військовослужбовців, ця ділянка кордону буде посилена і технічними засобами. Для допомоги у патрулюванні будуть застосовуватись безпілотні літальні апарати, обладнані сучасними камерами спостереження. Також прикордонні літаки «Даймонд» уже здійснюють польоти вздовж лінії українсько-румунського та українсько-молдовського кордону.
Для інструктажу новоприбулих резервів на Буковину прибув начальник Західного регіонального управління Держприкордонслужби генерал-майор Володимир Єгоров.
- У зв’язку з останніми подіями, які мали місце зокрема і на ділянці Чернівецького загону, коли організатори каналів контрабанди сигарет для досягнення своїх незаконних цілей підбурювали місцеве населення, в тому числі залучали жінок та дітей, та намагалися блокувати поблизу населеного пункту Селятин роботу прикордонників, ми вирішили суттєво посилити дану ділянку, - зазначив він.
Вже учора ввечері в результаті посилення резервами цієїєділянки кордону були перші позитивні результати. Під час реалізації оперативної інформації прикордонники відділу «Селятин» Чернівецького загону та військовослужбовці, які прибули на посилення, за 100 метрів від лінії кордону виявили приховані 30 ящиків сигарет. Наразі майже 15 тисяч пачок сигарет доставлені до відділу, планується їх передача до ДФС.