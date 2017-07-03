ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
в кабінеті 202 міської ради відбудеться брифінг заступника міського голови Олександра Паскаря, в.о.директора департаменту економіки Галини Войтович, заступника начальника управління культури Галини Крупи щодо програми та новинок цьогорічного Петрівського ярмарку, який відбудеться 8-9 липня. Після закінчення відбудеться брифінг директора департаменту праці та соціального захисту населення Людмили Березовської щодо змін в нарахуванні субсидій.
У Товаристві «Український Народний Дім в Чернівцях» - засідання круглого столу на тему «Чи ефективно регіони використовують кошти ДФРР? Обговорення результатів дослідження». вул. Якова фон Петровича, 2
в «Народному Домі» за адресою Ломоносова 2, відбудеться регіональний круглий стіл на тему «Політичний діалог – крок у майбутнє». Серед організаторів – ГО «Громадська взаємодія інвалідів» та Чернівецька територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка.
Понеділок, 3.07.17: - Депутати Чернівецької міської ради чергову сесію закрили за два дні. - Обранці дали згоду Богдану Ковалюку на будівництво двоповерхового магазину просто перед вікнами у людей. - Чи залишиться у Чернівцях вуличне радіо? - На капремонт Кіцманської районної лікарні виділили понад три мільйони гривень із держбюджету. - У трирічного Богданчика Вербича з'явилися шанси на одужання. - До Чернівців прибули резервісти прикордонної служби України, які підсилять лави наших бійців. - Про тенденції розвитку професії архітектора та про те, чи готові Чернівці до змін. - Фестиваль "Студентська республіка", який розпочався у таборі "Буковинське орлятко". - У Чернівцях відбувся третій етап чемпіонату України з автокросу.