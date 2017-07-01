Частина чернівецьких вулиць сьогодні без води

У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на водогоні по вулицям Нагірна – Пирогова та заміни засувки по вул. 29 Березня – Гастелло 04.07.2017 року з 9:00 год. до 21:00 год. без водопостачання будуть будинки наступних вулиць: Соборна площа, Котляревського, Тургенєва, І. Франка, Л. Українки, О. Кобилянської, Богомольця, Щербанюка, Ткача, Кутузова, Суворова, Боброва, Достоєвського, Аксеніна, Канівська, Каспрука, Героїв Майдану, Алма-Атинська, Ковельська, Небесної Сотні, проспект Незалежності, Горіхівська, Дзержика, Луковецька, Заставнянська, Київська, Гусятинська, Бережанська, пров. Бережанський, Борщівська, Золочівська, Сокольська, Новосибірська, пров. Рогатинський, 1-й пров. Стрийський, Пирогова, Нагірна, 29-го Березня, Гастелло та прилеглих.
Прохання зробити необхідний запас води.
КП «Чернівціводоканал» приносить вибачення за тимчасові незручності.