Заробітна плата працівників Чернівецької області у травні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 і більше осіб) Чернівецької області у травні п.р. становила 5284 грн. що в 1,7 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з квітнем п.р. розмір заробітної плати збільшився на 2,4%, з травнем 2016р. – на 43,7%. Нарахування за одну відпрацьовану годину зменшилися протягом місяця на 1,6% і становили 38,78 грн. Про це інформує Головне управління статистики Чернівецької області.
Індекс реальної заробітної плати за травень п.р. до квітня п.р. становив 101,2%, до травня 2016р. – 128,3%.
Продовжує утримуватися високий рівень диференціації розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності.
До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносились: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (7418 грн), фінансова та страхова діяльність (7390 грн), будівництво (6100 грн), освіта (5419 грн), серед промислових видів діяльності – добувна промисловість (6987 грн).
Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах з тимчасового розміщування й організації харчування (3531 грн), у сферах професійної, наукової та технічної діяльності (4411 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4259 грн), серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (4120 грн).