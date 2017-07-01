На Буковині собака загризла насмерть чоловіка

Співробітники Сторожинецького відділу поліції з’ясовують обставини смерті чоловіка внаслідок укусів собаки
На тілі потерпілого медики нарахували близько сотні укусів тварини. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Про смерть пацієнта, котрого було доставлено до Сторожинецької центральної районної лікарні з рваними ранами внаслідок укусів собаки, поліцію повідомив черговий лікар установи.
Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що вночі 1 липня потерпілого до лікарні привезли двоє чоловіків, котрі одразу ж поїхали у невідомому напрямку. У пацієнта була пошкоджена плечова артерія, через що він втратив багато крові. Незважаючи на всі зусилля медиків, чоловік помер.
Вже невдовзі оперативники встановили особу померлого – 35-річного жителя села Заволока. Поліцейські з’ясували, що чоловіка покусала собака, котра на тросовій прив’язі охороняла орендований приватним підприємцем ставок у селі Кам’яна.
Коли стався інцидент, орендар знаходився неподалік разом із сином. Почувши собачий гавкіт і шум, чоловіки вирішили перевірити, що сталося. Побачивши покусаного чоловіка, батько з сином відвезли його до районної лікарні.
За фактом раптової смерті слідчими Сторожинецького відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Для з’ясування усіх обставин трагічного інциденту призначено низку експертиз. На даний час триває досудове розслідування.