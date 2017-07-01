ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
в кабінеті 202 міської ради відбудеться брифінг заступника міського голови Олександра Паскаря, в.о.директора департаменту економіки Галини Войтович, заступника начальника управління культури Галини Крупи щодо програми та новинок цьогорічного Петрівського ярмарку, який відбудеться 8-9 липня. Після закінчення відбудеться брифінг директора департаменту праці та соціального захисту населення Людмили Березовської щодо змін в нарахуванні субсидій.
У Товаристві «Український Народний Дім в Чернівцях» - засідання круглого столу на тему «Чи ефективно регіони використовують кошти ДФРР? Обговорення результатів дослідження». вул. Якова фон Петровича, 2
в «Народному Домі» за адресою Ломоносова 2, відбудеться регіональний круглий стіл на тему «Політичний діалог – крок у майбутнє». Серед організаторів – ГО «Громадська взаємодія інвалідів» та Чернівецька територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка.
Сьогодні - День незалежності Америки. День судового експерта
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний
Підтримувані Росією озброєні бандформування на сході України продовжують порушувати досягнуті домовленості щодо припинення вогню. Впродовж минулої доби бойовики 22 рази застосовували зброю проти підрозділів ЗС України, які виконують завдання в межах АТО. Інтенсивність ворожого артилерійського вогню вздовж усієї лінії бойового зіткнення вчора відносно знизилась, однак такі обстріли остаточно не припинились. Приховуючи свої злочини, противник продовжує більш активно вдаватись до збройних провокацій за темної пори доби.
Водночас, в окремих випадках, враховуючи загрозливе становище для свого життя та здоров’я, українські військовослужбовців були змушені відкривати вогонь у відповідь з метою ураження вогневих засобів противника.
На жаль, внаслідок обстрілів з боку проросійських бандформувань двоє українських воїнів вчора загинули. Ще троє бійців сил АТО зазнали вогнепальних поранень.
Організація з безпеки і співробітництва в Європі від суботи, 1 липня, залишається без генерального секретаря, так як термін повноважень італійського дипломата Ламберто Заньєра закінчився 30 червня.
Новий адміністративний глава поки не затверджений, оскільки 57 членів організації, включаючи представників Росії і США, не змогли досягти згоди щодо пакетового призначення на кілька керівних посад.
Заньєр зазначив, що постала ситуація свідчить про глибокий розкол в ОБСЄ.
Штаб АТО виклав фотодокази споряджування Росією сепаратистів на Донбасі. В районі Кам'янки були виявлені залишки боєприпасів, сухих пайків, медикаментів і військового спорядження російського виробництва.
Помічник генерального секретаря НАТО Сорина Думітру Дукару на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 20-ї річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору заявив, що НАТО підтримує мирне вирішення конфлікту на сході України, повністю поважаючи її суверенітет і територіальну цілісність.
"Для нас надання допомоги Україні - це довгостроковий питання, ми хочемо побачити успішний перехід України до стабільної демократії", - зазначив він.
За словами Дукару, Москва веде проти України не тільки класичну військову агресію, а й сучасну гібридну війну.
Національний банк України з 3 липня 2017 року ввів видачу українцям валютних ліцензій в електронній формі для перерахування валюти за кордон. Фізичні особи (окрім підприємців) зможуть отримувати електронні індивідуальні ліцензії на перерахування іноземної валюти за кордон для здійснення окремих валютних операцій через уповноважені банки.
На підставі е-ліцензій фізична особа зможе протягом одного календарного року перерахувати іноземну валюту за кордон на загальну суму до 50 тис. доларів США (в еквіваленті).
У Києві розпочала роботу місія Світового банку, яка оцінить просування в питанні полегшення ведення бізнесу. За даними прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, місія працюватиме протягом тижня. В основі програми візиту - зустрічі з приватним сектором для оцінки практичної імплементації реформ, задекларованих Україною в поточному році.
Генпрокурор Юрій Луценко під час засідання регламентного комітету Верховної Ради України заявив, що нардепа від Народного фронту Євгена Дейдея звинувачують у незаконному збагаченні на суму 4,95 млн грн.
Члени комітету майже одноголосно не підтримали зняття недоторканності з Дейдея, так як, на їхню думку, висновки слідства обгрунтовуються на припущеннях, а законність отримання доказів є сумнівною.
Хмурий ранок зміниться у Чернівцях ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів. До 23 градусів тепла. за останні 130 років 04 липня: МАКС: 32.0° (1961) МІН: 10.0° (1960) Народний прогноз погоди: 4 липня відзначається день священномученика Терентія, єпископа Іконійського. У минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. У цей час зацвітає липа.
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