Чернівецькі депутати-мажоритарники зареєстрували 252 законопроекти, тільки 33 були прийняті

За даними сайту Верховної Ради чернівецькі депутати-мажоритарники під час роботи 8-го скликання зареєстрували 252 законопроекти. Проте тільки 33 з них були прийняті Верховною Радою, що становить 13%.
Основною функцією роботи депутатів Верховної Ради є законотворча діяльність, але, як правило, виборці не звертають особливої уваги на цей аспект. Тож громадські консультанти ОПОРИ вирішили порахувати ефективність законотворчої діяльності чернівецьких депутатів-мажоритарників співставивши кількість зареєстрованих ними законопроектів із числом тих, які стали законами.
Згідно з даними ОПОРИ найбільш ефективнішим законотворцем серед депутатів-мажоритарників Чернівецької області виявився Максим Бурбак – 23,2% поданих ним законопроектів були прийняті депутатами Верховної Ради. Всього Максим Бурбак зареєстрував 73 законопроекти й 17 з них стали чинними законодавчими актами.
Найбільше законопроектів було подано Іваном Рибаком. Він зареєстрував 97 законопроектів, але тільки 9 з них стали чинними актами, що становить 9,2%.
На другому місці за продуктивністю законотворчої діяльності – Микола Федорук, ним було подано 47 законопроектів. Верховна Рада прийняла 5 з них, що становить 10,6%.
Найменше поданих та прийнятих законопроектів у Григорія Тіміша. Під час роботи Верховної Ради 8-го скликання, ним було зареєстровано 35 законопроектів і тільки два з них були прийняті.
Таким чином, за ефективністю законотворчої роботи, наших депутатів можна розмістити в наступному порядку:1. Максим Бурбак – 23,2%
2. Федорук Микола – 10,6%
3. Іван Рибак – 9,2%
4. Григорій Тіміш – 5,7%Моніторинг здійснюється ОПОРОЮ в рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа та партнерами.