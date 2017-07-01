У Чернівецькій області за одержання хабара судитимуть сільського голову

Прокуратура Чернівецької області завершила досудове розслідування відносно голови однієї із сільських рад Новоселицького району, який обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Нагадаємо, 15.05.2017 слідчі прокуратури області спільно з оперативниками Управління захисту економіки в Чернівецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції затримали голову сільради після отримання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 700 доларів США.
Всього упродовж квітня – травня 2017 року сільський голова одержав від фізичної особи 1700 доларів США неправомірної вигоди за вплив на службових осіб, які мають відношення до проведення аукціону з продажу права оренди земельної ділянки площею майже 9 га та підписання відповідних правовстановлюючих документів.