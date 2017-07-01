Максим Бурбак пішов на поля округу Івана Рибака. У Кіцманському районі він косив ячмінь.-Привітав аграріїв сіл Лашківка та Витилівка Кіцманського району з першими намолоченими центнерами ячменю,- пише народний депутат у ФБ.- Врожай цього року удався на славу. Механізатор Олександр Савчук навіть дозволив його підмінити) Перший раз і пішло файно !!! Так що майже освоїв ще одну професію. А загалом, з такими роботящими, відповідальними людьми та такою землею ми нагодуємо не лише Європу, а ще й пів світу!