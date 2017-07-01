Цьогоріч чернівчани вже сплатили 934,6 млн. податків

Упродовж першого півріччя цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до зведеного бюджету 934,6 млн. грн. податків, що на 113,9 млн. грн. більше, ніж минулого року. До державної скарбниці чернівчани перерахували 383,4 млн. грн., а до місцевого бюджету надходження склали – 551,2 млн. грн.



Головними складовими податкових надходжень до бюджету є надходження податку на доходи фізичних осіб – 520,4 млн. грн., податку на додану вартість – 142,2 млн. грн.; податку на прибуток підприємств – 58,4 млн. грн.; акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів – 46,1 млн. грн.; плати за землю – 76,4 млн. грн.



Цього року платники єдиного податку - юридичні та фізичні особи сплатили до бюджету 81,6 млн. грн. податку, що на 26,8 млн. грн. більше, ніж торік.

З початку року чернівчани перерахували до держбюджету 42,7 млн. грн. військового збору та 9,7 млн. грн. податку з пасивних доходів.

