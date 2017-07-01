Підприємці Чернівців збагатили бюджет на 73 млн. грн.

Протягом першого півріччя цього року від суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ та обрали спрощену систему оподаткування, до бюджету надійшло 73,0 млн. грн. єдиного податку. Це на 23,0 млн. грн. перевищує минулорічні показники.



Підприємці сплатили 57,9 млн. грн. цього податку, юридичні особи – платники єдиного податку – 15,1 млн. грн.



Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що рішенням Чернівецької міської ради №581 від 09.02.2017р. у 2017 році ставки єдиного податку для платників І та ІІ груп застосовуються з коефіцієнтом 0,5.



Відповдне Рішення чинне з дня його оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради (27.02.2017р.).



Отже, з урахуванням змін до Податкового кодексу, внесені Законом від 20.12.2016 р. № 1791-VIII та зміни до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", внесені Законом від 06.12.2016 р.№ 1774VІІІ, що набрали чинності з 1 січня 2017 року.

• Місячна сума єдиного податку у березні – грудні 2017 (за умови дії Рішення №581):



• для платників 1-ї групи 80,0 грн. (1600,0 Х10% Х0,5);

• для платників 2-ї групи 320,0грн. (3200,0 Х20% Х0,5).

Для платників 3-ї групи платників податку ставки єдиного податку залишаються незмінними:

• для 3-ї групи - 3% для платників ПДВ і 5% для неплатників ПДВ.

Щодо сум єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році

• для платників 1-ї групи мінімальна сума єдиного внеску у 2017 році складатиме: з 01 січня 2017 року – 352 грн. (3200 х 0,5 х 22 відсотки).

Водночас наголошуємо, що страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно сплаченому єдиному внеску.

• для платників 2-ї та 3-ї груп з 01 січня – 704 грн. (3200 х 22 відсотки).

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ



