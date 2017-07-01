У Чернівцях вшанували жертв Голокосту

За різними статистичними даними до Другої світової війни в Буковині проживало приблизно 103 тисячі євреїв, в cамих Чернівцях - майже 60 тисяч.В 1941 році під час окупації Буковини румунською владою відбулось масове знищення єврейського народу.фото з відкритих джерелВ перші дні в Чернівцях та його околицях румунськими фашистами було вбито і закатовано декілька тисяч ні в чому не винних людей, масові розстріли відбувались в районі міського єврейського кладовища також багато було відправлено в тимчасові гетто для подальшого депортування на територію Трансністрії, окупанти знищували всіх, не жаліючи ні жінок, ні дітей, ні людей похилого віку.Внаслідок Голокосту в період німецько-румунської окупації євреї Буковини зазнали жорстоких страждань та випробувань, величезних втрат.На Театральній площі відбувся мітинг в честь пам’яті жертв Голокосту.На ньому виступили: мер міста Каспрук Олексій Павлович, Голова Асоціації єврейських організацій та общин України Йосиф Зісельс, головний Рабин Буковини Менахем Мендель Гліценштейн.На мітингу були присутні нащадки, які живуть в місті, а також небайдужі чернівчани.Після закінчення всіх присутніх запросили приєднатися до траурної ходи на площу Філарморнії та Братської могили на єврейському кладовищі.Михальчук Василь