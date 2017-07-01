На Буковині знову від укусу змії госпіталізовано людину

2 липня до реанімаційного відділення Вижницької центральної районної лікарні із діагнозом укус плазуна було госпіталізовано мешканця села Шипинці Кіцманського району, 1998 року народження. Хлопець приїхав на відпочинок у смт Берегомет Вижницького району, де під час прогулянки його вкусила змія. Зараз постраждалий перебуває у лікувальному закладі. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.



З метою запобігання таким нещасним випадкам, Управління ДСНС України у Чернівецькій області вкотре нагадує громадянам правила поведінки, якщо вас укусила змія:



- постарайтеся якомога скоріше відсмоктати із рани отруту, постійно її випльовуючи. Не можна цього робити тому, у кого є садни чи інші поранення слизової губ або порожнини рота;



- місце укусу обробіть антисептичними засобами, шкіру навколо рани – зеленкою або спиртом, одеколоном;



- відсмоктавши отруту, обмежте рухомість потерпілого. Якщо змія укусила в ногу, прибинтуйте її до другої ноги та, підклавши що-небудь під ноги, злегка підніміть їх. При укусі в руку необхідно зафіксувати її в зігнутому положенні;



- щоб прискорити виведення отрути з організму, потерпілому давайте пити багато чаю і лужної мінеральної води;

- негайно зверніться у лікувальний заклад за кваліфікованою медичною допомогою.



