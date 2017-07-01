Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 2 липня 2017 року

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 2 69 звернень , в тому числі 16 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 8 крадіжок, 3 факт и шахрайства, 6 факт пов'язаних з наркотиками та 5 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, одна з яких сталася цієї ночі.



Окрім цього зареєстровано повідомлення про безвісті відсутнього 32-річного чернівчанина. 1 липня цього року чоловік пішов з дому у невідомому напрямку і по теперішній час не повернувся. Поліцейськими вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження.



2 липня поліцейськими складено 128 адміністративних протоколів, з яких 98 за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 13 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (ст.130 КУпАП).



Упродовж минулої доби на території області подій резонансного характеру травмованими особами не зареєстровано - повідомляє відділ комунікації поліції

Чернівецької області.