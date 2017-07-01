Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 30 червня 2017 року

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 361 звернення , у тому числі 19 – з ознаками кримінальних правопорушень . Серед них – 1 0 крадіжок , 1 шахрайство, 5 злочинів з наркотиками , 1 незаконне поводження зі зброєю та 2 дорожньо-транспортні пригоди з травмованими особами.



Поліцейськими розкрито 10 кримінальних правопорушень, які мали місце минулої доби. Також працівниками ГУНП в Чернівецькій області проведено певну роботу щодо розкриття злочинів, які були зареєстровані раніше. Зокрема, розкрито 1 грабіж та розшукано двох безвісті зниклих осіб.



30 червня поліцейськими складено 121 адміністративний протокол , з яких 108 – за порушення Правил дорожнього руху , у тому числі 8 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).



Упродовж минулої доби на території області подій резонансного характеру не зареєстровано. Про це інформує відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.