Чернівецькі депутати-мажоритарники частіше голосують проти своїх партійних колег, аніж проти колег-земляків з інших партій

фото "Погляд"Чернівецькі депутати-мажоритарники не завжди притримуються політики більшості своїх фракційних колег у Верховній Раді та інколи голосують не так як більшість їхніх соратників. Але разом з тим, четверо депутатів від Чернівецької області між собою зберігають високий рівень консолідації й у 96% голосувань притримуються однакової позиції.За допомогою порталу ОПОРИ rada4you.org можна проаналізувати наскільки дисциплінованими є депутати Верховної Ради та як часто вони голосують не так, як їхні партійні колеги, тож ми вирішили проаналізувати спільність голосувань чернівецьких депутатів.Згідно з цими даними, найбільш дисциплінованими серед чернівецьких депутатів-мажоритарників є представники Народного фронту – Максим Бурбак та Микола Федорук. Будучи головою фракції “Народного фронту” у парламенті, Максим Бурбак голосував не так як більшість його колег у 11% голосувань, а Микола Федорук у 15%.Дещо частіше не погоджуються зі своїми колегами з фракції БПП “Солідарність” Григорій Тіміш та Іван Рибак. Григорій Тіміш у 18% своїх голосувань не притримувався позиції більшості, а Іван Рибак у 29%.Цікаво також подивитися наскільки часто депутати від чернівецької області мають одинакову позицію щодо розгляду різних питань. Так, за даними порталу rada4you.org всі чотири депутати-мажоритарники чернівецької області в 96% випадків голосують одинаково, не зважаючи на те, що представляють різні фракції.Найбільше суміжних голосувань у депутатів Народного фронту – Максима Бурбака та Миколи Федорука, вони мають спільну позицію у 99% випадків, тоді як представники від БПП “Солідарність” – Григорій Тіміш та Іван Рибак, голосують однаково в 97% випадків.Найменше спільних голосувань виходить між депутатом Іваном Рибаком та Миколою Федоруком, які мають спільну позицію у 96% голосувань, проте навіть цей показник свідчить про високу консолідацію в голосуваннях між депутатами-мажоритарниками Чернівецької області.