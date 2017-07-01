Чернівецькі депутати-мажоритарники частіше голосують проти своїх партійних колег, аніж проти колег-земляків з інших партій

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03 липня

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За які автомобілі необхідно сплачувати транспортний податок?

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09:46
30 червня

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30 червня

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Чоловік втопився внаслідок необережного поводження на воді

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29 червня

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За несплату земельного податку оштрафують.

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Регулювання ринку електричної енергії

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
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Що, Де, Коли
3 липня о 15.00
в 202 кабінеті міської ради відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
4 липня об 11.00
В сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 14-а сесія обласної ради VIІ скликання.
4 липня о 12.00
У Товаристві «Український Народний Дім в Чернівцях» - засідання круглого столу на тему «Чи ефективно регіони використовують кошти ДФРР? Обговорення результатів дослідження».
вул. Якова фон Петровича, 2
6 липня о 18.00
6 липня о 18.00
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Партнери

Чернівецькі депутати-мажоритарники частіше голосують проти своїх партійних колег, аніж проти колег-земляків з інших партій

Вчора, 09:03 / Коментарів: 0
Чернівецькі депутати-мажоритарники частіше голосують проти своїх партійних колег, аніж проти колег-земляків з інших партій

фото "Погляд"


Чернівецькі депутати-мажоритарники не завжди притримуються політики більшості своїх фракційних колег у Верховній Раді та інколи голосують не так як більшість їхніх соратників. Але разом з тим, четверо депутатів від Чернівецької області між собою зберігають високий рівень консолідації й у 96% голосувань притримуються однакової позиції.

За допомогою порталу ОПОРИ rada4you.org можна проаналізувати наскільки дисциплінованими є депутати Верховної Ради та як часто вони голосують не так, як їхні партійні колеги, тож ми вирішили проаналізувати спільність голосувань чернівецьких депутатів.

Згідно з цими даними, найбільш дисциплінованими серед чернівецьких депутатів-мажоритарників є представники Народного фронту – Максим Бурбак та Микола Федорук. Будучи головою фракції “Народного фронту” у парламенті, Максим Бурбак голосував не так як більшість його колег у 11% голосувань, а Микола Федорук у 15%.

Дещо частіше не погоджуються зі своїми колегами з фракції БПП “Солідарність” Григорій Тіміш та Іван Рибак. Григорій Тіміш у 18% своїх голосувань не притримувався позиції більшості, а Іван Рибак у 29%.

Цікаво також подивитися наскільки часто депутати від чернівецької області мають одинакову позицію щодо розгляду різних питань. Так, за даними порталу rada4you.org всі чотири депутати-мажоритарники чернівецької області в 96% випадків голосують одинаково, не зважаючи на те, що представляють різні фракції.

Найбільше суміжних голосувань у депутатів Народного фронту – Максима Бурбака та Миколи Федорука, вони мають спільну позицію у 99% випадків, тоді як представники від БПП “Солідарність” – Григорій Тіміш та Іван Рибак, голосують однаково в 97% випадків.

Найменше спільних голосувань виходить між депутатом Іваном Рибаком та Миколою Федоруком, які мають спільну позицію у 96% голосувань, проте навіть цей показник свідчить про високу консолідацію в голосуваннях між депутатами-мажоритарниками Чернівецької області.

Моніторинг здійснюється ОПОРОЮ в рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа та партнерами.
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