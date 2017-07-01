Керівник Сторожинецької місцевої прокуратури звернувся до Глибоцького районного суду з позовною заявою до одного з приватних підприємців про визнання недійсним договору оренди приміщень - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що у грудні 2014 року директор однієї з загальноосвітніх шкіл, не маючи на те відповідних повноважень, уклав договір з приватним підприємцем про передачу в оренду нежитлових приміщень навчального закладу загальною площею 71,5 кв. м.
Вказаний договір укладено з порушенням вимог статті 63 Закону України «Про освіту», адже вказані приміщення використовувались не для навчально-виховного процесу.
У зв’язку з викладеним, в інтересах Глибоцької районної ради прокурором пред’явлено позов про визнання недійсним договору оренди та звільнення приміщень, вартість яких згідно з експертною оцінкою складає майже 300 тис. грн.
Під час судового розгляду позовних вимог прокурора, сторони визнали неправомірність укладених договорів та розірвали їх.