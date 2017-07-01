Чернівчанка здавала на сайтах нерухомості неіснуючу кімнату

Чернівецька місцева прокуратура підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням 25-річної жительки м. Чернівці у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (шахрайство).
Встановлено, що упродовж червня-серпня 2016 року молода жінка розміщувала на інтернет-сайтах нерухомості оголошення про надання в оренду кімнати по вул. Вавілова у м. Чернівці, хоча насправді за цією адресою житла у неї не було. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Громадяни зв’язувались з жінкою по телефону, щоб так би мовити забронювати кімнату, та перерахували на вказаний нею банківський рахунок передоплату.
Своїми діями жінка завдала матеріальних збитків потерпілим на загальну суму 1300 грн.
Першотравневий районний суд м. Чернівці засудив обвинувачену до 4 років позбавлення волі, однак враховуючи що вона раніше не судима, суд звільнив її від відбування покарання з дворічним іспитовим строком.