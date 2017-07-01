Жахлива трагедія на Буковині: у пожежі загинуло двоє діток

Як повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області 1 липня о 21:58 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в смт Берегометі Вижницького району.За викликом негайно направили вогнеборців державної пожежно-рятувальної частини №4 м. Вижниці, професійного пожежного поста та місцевої пожежної команди смт Берегомет.На момент прибуття пожежних підрозділів полум’я охопило майже весь будинок. Окрім того, сусіди, котрі й викликали рятувальників, повідомили, що всередині будинку можуть знаходитися діти.Одягнувши апарати захисту органів дихання та зору, вогнеборці війшли у приміщення, де виявили тіла двох дітей, 2008 та 2013 років народження, уже без ознак життя.Рятувальники локалізували пожежу о 22:45 та ліквідували о 23:30. До ліквідації залучалося 3 одиниці техніки та 8 вогнеборців. Причина пожежі встановлюється.