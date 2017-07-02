Теми Дня ТВА неділя, 2.07.2017





неділя, 2.07.2017:

-Двадцятий кінофестиваль короткометражок "Відкрита ніч" відбувся у Чернівцях

-Сценарій чернівецького режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука консультуватимуть експерти у Карлових Варах

-Молоді чернівецькі художники представили свої роботи на виставці "Радощі землі".

-У чернівецькому костелі Найсвятішого серця Ісуса освятили крипту