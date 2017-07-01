ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
У Товаристві «Український Народний Дім в Чернівцях» - засідання круглого столу на тему «Чи ефективно регіони використовують кошти ДФРР? Обговорення результатів дослідження». вул. Якова фон Петровича, 2
субота, 1.07.2017: - Нас очікує Пенсійна реформа: уряд обіцяє збільшення виплат, скасування спецпенсій та зміну пенсійного віку. - День Конституції буде святом лише тоді, коли самі громадяни почнуть читати основний закон країни, а влада його виконувати . - «Невидима варта на «війні без строку»: у Чернівцях провели виставку-реквієм за загиблими працівниками СБУ. - Відремонтувати дороги, аби потім знову їх розрити вимагають депутати Чернівецької міськради, бо не хочуть дочекатися завершення планових ремонтів мереж. - Борги водоканалу можна зменшити вдвічі. Зараз штрафна сума становить 140 мільйонів гривень, а це може залишити Чернівці без води. - Буковині загрожує епідемія кору – хвороби з серйозними ускладненнями, наразі у зоні ризику опинилися діти без щеплень та дорослі. - 500 кілограм мертвого карася спливло на популярному серед чернівчан озері. Причини мору не відомі, а відпочивальники продовжують купатися і цій водоймі. - 100 років пролежали замуровані останки польських вояків у костелі Найсвятішого серці Ісуса, тепер їх захоронили почестями.