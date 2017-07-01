Теми Тижня ТВА субота, 1.07.2017





субота, 1.07.2017:

- Нас очікує Пенсійна реформа: уряд обіцяє збільшення виплат, скасування спецпенсій та зміну пенсійного віку.

- День Конституції буде святом лише тоді, коли самі громадяни почнуть читати основний закон країни, а влада його виконувати .

- «Невидима варта на «війні без строку»: у Чернівцях провели виставку-реквієм за загиблими працівниками СБУ.

- Відремонтувати дороги, аби потім знову їх розрити вимагають депутати Чернівецької міськради, бо не хочуть дочекатися завершення планових ремонтів мереж.

- Борги водоканалу можна зменшити вдвічі. Зараз штрафна сума становить 140 мільйонів гривень, а це може залишити Чернівці без води.

- Буковині загрожує епідемія кору – хвороби з серйозними ускладненнями, наразі у зоні ризику опинилися діти без щеплень та дорослі.

- 500 кілограм мертвого карася спливло на популярному серед чернівчан озері. Причини мору не відомі, а відпочивальники продовжують купатися і цій водоймі.

- 100 років пролежали замуровані останки польських вояків у костелі Найсвятішого серці Ісуса, тепер їх захоронили почестями.