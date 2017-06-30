Теми Дня ТВА п'ятниця, 30.06.2017





П'ятниця, 30.06.17:

- Люди без квартир, словесні образи та середній палець від Василя Продана

- Хто і чому не дозволив черінвецьким активістам обирати перевізників

- Справу Марії Гумайло знову розслідуватимуть

- У Чернівцях вшанували жертв голокосту

- Як буковинські правоохоронці ліквідовували терористів

- Правоохоронці розшукують вбивцю буковинця

- У Чернівцях відзначили 76-річчя з моменту створення найстаріших військових частин України

- У Чернівцях провели благодійний фестиваль "Крила надії"

- У Художньому музеї представили виставку "Радощі землі"