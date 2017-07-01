На полігоні «Прибан» буковинці склали військову присягу та отримали особисту бойову зброю

30 червня, на полігоні «Прибан», що в Чернівецькій області, відбулись урочисті заходи з нагоди вручення особистої бойової зброї та прийняття військової присяги у складі роти охорони Кіцманського об’єднаного районного військового комісаріату - повідомляє Чернівецький ОВК.До даного заходу були залучені представники обласної влади та районних адміністрацій, керівництво Чернівецького обласного військового комісаріату, котрі виступили та привітали присутніх з початком проведення польових тренувань.Після вручення особистої зброї чоловіки, які до цього часу не проходили військової служби, в урочистій обстановці прийняли присягу на вірність українському народові.У свою чергу військовий священик Української Православної церкви Київського Патріархату отець Іван Турчинський відслужив молебень за здоров’я присутніх військовослужбовців та їхніх сімей, а також освятив їх освяченою водою.По закінченню урочистостей відбувся святковий концерт, організований обласним військовим комісаріатом та колективом Чернівецького будинку офіцерів.