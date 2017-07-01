На Буковині судитимуть начальника БТІ за хабарництво

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Новини
11:51
03 липня

З 1 липня 2017 року діє повноцінний режим системи автоматизованого моніторингу податкових накладних

11:50
03 липня

Цьогоріч чернівчани вже сплатили 934,6 млн. податків

11:49
03 липня

Підприємці Чернівців збагатили бюджет на 73 млн. грн.

09:27
03 липня

На Буковині знову від укусу змії госпіталізовано людину

09:13
03 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 2 липня 2017 року

09:04
03 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 30 червня 2017 року

09:00
03 липня

Завдяки прокуратурі школі повернули приміщення вартістю майже 300 тис. грн.

11:11
30 червня

Через укус отруйної змії до лікарні госпіталізовано буковинця

11:08
30 червня

Управління поліції охорони в Чернівецькій області запрошує на роботу

09:56
30 червня

Прокуратура Чернівецької області забезпечила екстрадицію трьох злочинців, яких розшукував Інтерпол

09:50
30 червня

За які автомобілі необхідно сплачувати транспортний податок?

09:49
30 червня

Легалізація найманої праці принесла бюджету майже 700 тис. грн.

09:46
30 червня

З 1 липня електронна система автоматизованого моніторингу запрацює в повному режимі

09:17
30 червня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 29 червня 2017 року

13:23
29 червня

На Буковині під колесами автівок потрапило двоє людей

13:19
29 червня

У Чернівецькій області розпочались навчання з підрозділами територіальної оборони

13:15
29 червня

Чоловік втопився внаслідок необережного поводження на воді

12:05
29 червня

У Чернівцях відбудеться XXVIII Міжнародний фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі»

12:00
29 червня

Депутати Чернівців, нехай вас шляк трафить!

11:36
29 червня

Фреймут стала мамою втретє

11:08
29 червня

Обмеження руху транспорту у Чернівцях

09:20
29 червня

Чоловіка, який жартував про замінування, госпіталізовано до психіатричного закладу

09:12
29 червня

За несплату земельного податку оштрафують.

09:10
29 червня

Пенсійна реформа – як розраховуватимуть стаж для пенсій?

09:08
29 червня

Регулювання ринку електричної енергії

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
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Що, Де, Коли
3 липня о 15.00
в 202 кабінеті міської ради відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
4 липня об 11.00
В сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 14-а сесія обласної ради VIІ скликання.
4 липня о 12.00
У Товаристві «Український Народний Дім в Чернівцях» - засідання круглого столу на тему «Чи ефективно регіони використовують кошти ДФРР? Обговорення результатів дослідження».
вул. Якова фон Петровича, 2
6 липня о 18.00
6 липня о 18.00
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На Буковині судитимуть начальника БТІ за хабарництво

Вчора, 08:35 / Коментарів: 0
На Буковині судитимуть начальника БТІ за хабарництвоПрокуратура Чернівецької області затвердила та передала до суду обвинувальний акт відносно начальника бюро технічної інвентаризації, який обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Нагадаємо, 10 квітня 2017 року працівники прокуратури Чернівецької області спільно з співробітниками Управління Служби безпеки України та слідчими Головного управління Національної поліції затримали вказаного посадовця після одержання неправомірної вигоди у сумі 1000 доларів США.

Дану суму керівник комунального підприємства вимагав від місцевого підприємця за вирішення питання зі службовими особами інспекції архідбудконтролю в Чернівецькій області щодо прийняття декларації про початок виконання будівельних робіт та неповернення даної декларації.





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