На Буковині судитимуть начальника БТІ за хабарництво

Прокуратура Чернівецької області затвердила та передала до суду обвинувальний акт відносно начальника бюро технічної інвентаризації, який обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Нагадаємо, 10 квітня 2017 року працівники прокуратури Чернівецької області спільно з співробітниками Управління Служби безпеки України та слідчими Головного управління Національної поліції затримали вказаного посадовця після одержання неправомірної вигоди у сумі 1000 доларів США.
Дану суму керівник комунального підприємства вимагав від місцевого підприємця за вирішення питання зі службовими особами інспекції архідбудконтролю в Чернівецькій області щодо прийняття декларації про початок виконання будівельних робіт та неповернення даної декларації.