Поліцейські розшукують вбивцю буковинця

Тіло чоловіка пролежало в будинку кілька днів перш, ніж його виявила сусідка.За інформацією відділу комунікації поліції Чернівецької області по обіді 29 червня до поліції звернулася жителька села Коболчин Сокирянського району. Жінка повідомила, що знайшла сусіда мертвим у його оселі.Одразу за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група ГУНП в Чернівецькій області та Сокирянського відділення поліції. Під час огляду померлого на тілі було виявлено ножове поранення в області спини. За попередніми висновками, чоловік помер від втрати крові кілька днів тому.Потерпілий – 51-річний ніде не працюючий місцевий житель, раніше був судимий. У будинку чоловік проживав сам.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. А саме – «Умисне вбивство». На даний час поліцейські з’ясовують обставини злочину та встановлюють осіб, котрі можуть бути причетними до його скоєння.