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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:51
03 липня

З 1 липня 2017 року діє повноцінний режим системи автоматизованого моніторингу податкових накладних

11:50
03 липня

Цьогоріч чернівчани вже сплатили 934,6 млн. податків

11:49
03 липня

Підприємці Чернівців збагатили бюджет на 73 млн. грн.

09:27
03 липня

На Буковині знову від укусу змії госпіталізовано людину

09:13
03 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 2 липня 2017 року

09:04
03 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 30 червня 2017 року

09:00
03 липня

Завдяки прокуратурі школі повернули приміщення вартістю майже 300 тис. грн.

11:11
30 червня

Через укус отруйної змії до лікарні госпіталізовано буковинця

11:08
30 червня

Управління поліції охорони в Чернівецькій області запрошує на роботу

09:56
30 червня

Прокуратура Чернівецької області забезпечила екстрадицію трьох злочинців, яких розшукував Інтерпол

09:50
30 червня

За які автомобілі необхідно сплачувати транспортний податок?

09:49
30 червня

Легалізація найманої праці принесла бюджету майже 700 тис. грн.

09:46
30 червня

З 1 липня електронна система автоматизованого моніторингу запрацює в повному режимі

09:17
30 червня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 29 червня 2017 року

13:23
29 червня

На Буковині під колесами автівок потрапило двоє людей

13:19
29 червня

У Чернівецькій області розпочались навчання з підрозділами територіальної оборони

13:15
29 червня

Чоловік втопився внаслідок необережного поводження на воді

12:05
29 червня

У Чернівцях відбудеться XXVIII Міжнародний фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі»

12:00
29 червня

Депутати Чернівців, нехай вас шляк трафить!

11:36
29 червня

Фреймут стала мамою втретє

11:08
29 червня

Обмеження руху транспорту у Чернівцях

09:20
29 червня

Чоловіка, який жартував про замінування, госпіталізовано до психіатричного закладу

09:12
29 червня

За несплату земельного податку оштрафують.

09:10
29 червня

Пенсійна реформа – як розраховуватимуть стаж для пенсій?

09:08
29 червня

Регулювання ринку електричної енергії

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як реформуються чернівецькі комунальні газети

Ігор Буркут, політолог:

ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
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Що, Де, Коли
3 липня о 15.00
в 202 кабінеті міської ради відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
4 липня об 11.00
В сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 14-а сесія обласної ради VIІ скликання.
4 липня о 12.00
У Товаристві «Український Народний Дім в Чернівцях» - засідання круглого столу на тему «Чи ефективно регіони використовують кошти ДФРР? Обговорення результатів дослідження».
вул. Якова фон Петровича, 2
6 липня о 18.00
6 липня о 18.00
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!03.07 2017

Вчора, 08:23 / Коментарів: 0
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!03.07 2017Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний

Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається без змін. Російсько-терористичні бандформування не припиняють порушувати домовленості про припинення вогню. Однак кількість випадків застосування противником артилерійського озброєння суттєво знизилась. Під кінець доби було нараховано 20 фактів ведення бойовиками вогню по опорних пунктах підрозділів ЗС України. Переважна частина цих обстрілів припала на темну пору доби. В результаті ворожих обстрілів двоє бійців сил АТО вчора, на жаль, зазнали поранень.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій у привітанні з Днем ВМС України висловив упевненість у тому, що українські моряки повернуть Крим. Заява політика стала першою в топі за популярністю новин Рамблеру і викликала шквал коментарів росіян.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у ГПУ достатньо доказів, щоб переконати парламент зняти депутатську недоторканність із шести нардепів: Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Борислава Розенблатта, Олеся Довгого, Максима Полякова і Михайла Добкіна.


Весь день у Чернівцях буде хмарним. Без опадів. До 21 градуса тепла
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03 липня:
МАКС: 30.5° (2002)
МІН: 8.4° (1951)
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського. У народі цей день називали Павутинним, тому що погоду "прогнозував" павук. Якщо в цей день він не розкидає павутину - буде дощ або буря. А якщо знову плете павутину - зміна погоди на краще. Дуже часто цей день буває дощовим, з грозою. Дощ у цей день міг передбачати не лише павук. Якщо мурахи ховаються в купу - можна очікувати на сильний вітер, дощ, грозу: жаби в траву виповзають - також слід чекати на дощ.

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