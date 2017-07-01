ТАКОГО ПУТІН НЕ ОЧІКУВАВ Втручаючись у президентські вибори у США на боці Трампа, путінські чекісти очікували, що матимуть власну маріонетку у Білому Домі. Проте американська демократія виробила такі інструменти стримування, що жоден президент не зможе стати диктатором, не зруйнувавши саму систему.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.
У Товаристві «Український Народний Дім в Чернівцях» - засідання круглого столу на тему «Чи ефективно регіони використовують кошти ДФРР? Обговорення результатів дослідження». вул. Якова фон Петровича, 2
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний
Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається без змін. Російсько-терористичні бандформування не припиняють порушувати домовленості про припинення вогню. Однак кількість випадків застосування противником артилерійського озброєння суттєво знизилась. Під кінець доби було нараховано 20 фактів ведення бойовиками вогню по опорних пунктах підрозділів ЗС України. Переважна частина цих обстрілів припала на темну пору доби. В результаті ворожих обстрілів двоє бійців сил АТО вчора, на жаль, зазнали поранень.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій у привітанні з Днем ВМС України висловив упевненість у тому, що українські моряки повернуть Крим. Заява політика стала першою в топі за популярністю новин Рамблеру і викликала шквал коментарів росіян.
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у ГПУ достатньо доказів, щоб переконати парламент зняти депутатську недоторканність із шести нардепів: Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Борислава Розенблатта, Олеся Довгого, Максима Полякова і Михайла Добкіна.
Весь день у Чернівцях буде хмарним. Без опадів. До 21 градуса тепла за останні 130 років 03 липня: МАКС: 30.5° (2002) МІН: 8.4° (1951) Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського. У народі цей день називали Павутинним, тому що погоду "прогнозував" павук. Якщо в цей день він не розкидає павутину - буде дощ або буря. А якщо знову плете павутину - зміна погоди на краще. Дуже часто цей день буває дощовим, з грозою. Дощ у цей день міг передбачати не лише павук. Якщо мурахи ховаються в купу - можна очікувати на сильний вітер, дощ, грозу: жаби в траву виповзають - також слід чекати на дощ.
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