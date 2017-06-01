ОЛЕКСАНДР ФИЩУК: ДЛЯ ПОЗИТИВНОГО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ РЕГІОНУ НЕОБХІДНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ПОТЕНЦІАЛ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

30 червня, голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук взяв участь у відкритті Інформаційного семінару в рамках Спільної операційної програми «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2014-2020» Європейського інструменту сусідства у зв’язку із оголошенням другого конкурсного відбору проектів Програми. Захід відбувається за ініціативи Чернівецької обласної державної адміністрації для представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій.Вітаючи учасників заходу, Олександр Фищук зазначив, що глобальні проблемні питання, котрі виникають сьогодні в Європі та в усьому світі, впливають, зокрема, на соціально-економічний стан України та Чернівецької області. І для позитивного вирішення низки проблемних питань регіону, нам необхідно використовувати потенціал транскордонного співробітництва як інноваційний інструмент державної регіональної політики, - зазначив посадовець. - Наша область, як одна з чотирьох областей, котра сьогодні має спільний кордон з Європейським Союзом, всилу свого геополітичного положення займає активну позицію у просуванні євроінтеграційних устремлінь української держави, має всі передумови для успішного розвитку транскордонних і міжрегіональних зв’язків».«Яскравим прикладом цьому може слугувати реалізація на території Чернівецької області 29 транскордонних проектів, з яких 2 великомасштабних, які імплементовано у рамках Спільної операційної програми «Румунія – Україна – Республіка Молдова», що дало можливість залучити 16,5 млн. євро у нашу область», - відзначив керівник виконавчої влади краю.Він побажав учасникам семінару плідної роботи, та висловив сподівання, що аплікати Чернівецької області спільно із партнерами з Угорщини та Словаччини підготують цікаві проекти.Для належного рівня підготовки аплікантами з Чернівецької області до участі у Спільній операційній програмі «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна» Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 роки було запрошено представника Спільного технічного секретаріату Програми з Угорщини Сергія Замара, який провів відповідний тематичний тренінг та презентував Програму.Апліканти з Чернівецької області мають право подавати заявки виключно у рамках таких пріоритетів, як підтримка охорони здоров’я та підтримка спільних заходів для запобігання природних та штучних катастроф, а також спільні дії у випадку надзвичайних ситуацій. Конкурс проектів буде тривати до 15 вересня 2017 року.