Негода залишила без електрики 181 населений пункт Чернівецької області

У зв’язку з погіршенням погодних умов 29 червня у Чернівецькій області шквалистий вітер та сильний дощ пошкодили лінії електропередач і дахи 33 будівель, повалили 111 дерев.Під час негоди було знеструмлено трансформаторні підстанції, внаслідок чого без електропостачання залишився 181 населений пункт в 8 районах області.До ліквідації наслідків несприятливих погодних умов залучалися пожежно-рятувальні підрозділи області. Зокрема, у Сокирянському, Сторожинецькому, Герцаївському, Новоселицькому районах і місті Чернівці чимало дерев було повалено на проїжджі частини, внаслідок чого ускладнився рух транспорту. Рятувальники розпилювали дерева та прибирали їх з дороги. Також у місті Новоселиця надзвичайники виїжджали на розпилення дерева, котре впало на газопровід і пошкодило його.Загалом до робіт з ліквідації наслідків негоди від Управління ДСНС залучалося 19 одиниць техніки та 56 чоловік особового складу.Станом на 06:00 30 червня без електропостачання залишаються 76 населелених пунктів, з них 24 частково. У 6 районах області – Герцаївському, Кельменецькому, Новоселицькому, Сокирянському, Сторожинецькому та Хотинському – знеструмлено трансформаторні підстанції, 3 населених пункти частково без газопостачання інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.