Через укус отруйної змії до лікарні госпіталізовано буковинця

29 червня до інфекційного відділення Путильської центральної районної лікарні із діагнозом укус отруйної змії було госпіталізовано 56-річного жителя села Петраші Путильського району.Під час збирання грибів у лісі чоловік випадково наступив на змію, котра у результаті вкусила його. Потерпілий звернувся до лікувального закладу, де він наразі й перебуває - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.щоб попередити нещастя, завжди дотримуйтеся правил безпеки.Вирушаючи на відпочинок у гори, у ліс по гриби чи ягоди, будьте обережними. Якщо ж Вас укусила змія, перш за все, слід визначити, отруйна вона чи ні.На місці укусу залишаються сліди від зубів змії у вигляді двох серпоподібних смуг, утворюючих напівовал із дрібних точок. Неотруйна змія залишає тільки цей слід на шкірі. Якщо ж укусила отруйна змія, то в передній частині напівовала між серпоподібними смугами є дві ранки (сліди від її двох отруйних зубів), з яких переважно витікає кров.Не забувайте, що при укусі необхідно відразу відсмоктати із рани отруту , спльовуючи її, та звернутися у лікувальний заклад. При цьому категорично забороняється накладати джгут на кінцівку вище місця укусу, припікати місце укусу вогнем, хімічними речовинами чи розрізати рану на місці укусу.