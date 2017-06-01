Управління поліції охорони в Чернівецькій області запрошує на роботу

Управління поліції охорони в Чернівецькій області запрошує на роботу



ЕЛЕКТРОМОНТЕРІВ



Основні вимоги до кандидатів на посади електромонтера охоронно-пожежної сигналізації: вік від 18 років, технічна освіта.



До службових обов’язків входить встановлення та обслуговування охоронно-пожежної сигналізації.



Заробітна плата від 4000 до 6000 гривень за місяць.



Отримати додаткову інформацію щодо працевлаштування можна за адресою:

м. Чернівці, вул. Устима Кармелюка, 9 або за телефонами: 050 434 33 35, (0372) 52-40-57

