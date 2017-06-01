Сторожинецька місцева прокуратура пред’явила до суду позов про відшкодування майже 50 тис. грн. шкоди, спричиненої незаконною порубкою лісових насаджень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що в березні 2017 року 28-річний житель с. Нові Бросківці самовільно зрубав дерева на території ДП «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Сторожинецький держспецлісгосп». Такими незаконними діями чоловік спричинив шкоду навколишньому природному середовищу на загальну суму майже 50 тис. грн.
У зв’язку з цим, керівник місцевої прокуратури звернувся до суду з позовом про стягнення зазначеної шкоди на користь Сторожинецької об’єднаної територіальної громади.
Загалом упродовж 2017 року у сфері захисту лісових ресурсів Сторожинецькою місцевою прокуратурою пред’явлено позовні заяви на загальну суму 578 тис. грн.