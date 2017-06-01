Що, Де, Коли

о 14.00 урочистості з вшанування жертв Голокосту на Театральній площі.

о 14.30 початок ходи до площі Філармонії.

о 15.30 мітинг вул..Підгаєцька – біля меморіального каменю.

0 16.30 мітинг біля Братської могил и на єврейському кладовищі.

У каб. №202 міської ради відбудеться брифінг, ]присвячений проведенню у Чернівцях 1-2 липня XXVIII Міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі».

Участь у брифінгу візьмуть: Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, директор фестивалю «Буковинські зустрічі» Збігнєв Ковальський, директор учбово-методичного центру культури Буковини Микола Шкрібляк, координатор української частини фестивалю Тетяна Татарчук

В сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 14-а сесія обласної ради VIІ скликання.