У Чернівцях боролись зі стереотипами здоровим глуздом

У четвер, 29 червня, у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка відбулася прес-конференція, присвячена цьогорічній програмі діяльності Відкритого університету для дорослих.Президент Благодійного фонду «Суспільні ресурси та ініціативи» Олена Танасійчук звернула увагу на різноманіття освітніх курсів спрямованих на різні сфери діяльності, а саме: здоровий спосіб життя, розвиток навичок критичного мислення, вивчення румунської мови, розвиток творчого мислення .Також у Чернівцях дискутували про формування і вплив стереотипів на мислення людей. Оскільки сьогодні третя сторона політичною маніпуляцією намагається вплинути на свідомість українців, то дискусія мала тему: «Чорне та біле - стереотипи vs здоровий глузд».Учасники спробували визначитися, що керує нашими поглядами відносно інших націй. Під час обговорення піднімалися питання: стереотипів різних етнічних меншин, нетолерантності старих поколінь відносно молоді, толерантності нашого суспільства, ролі стереотипів - потрібні вони чи ні?У ході обговорень члени дискусійного клубу прийшли до думки, що необхідно позбуватися застарілих стереотипів, які дають хибне уявлення про оточуючий світ, а натомість виховувати серед молоді толерантність до етнічних меншин.Роман Кольба