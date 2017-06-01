Прокуратура Чернівецької області забезпечила екстрадицію трьох злочинців, яких розшукував Інтерпол

Прокуратура Чернівецької області, за запитом компетентних органів Італії, Болгарії та Австрії, забезпечила виконання вимог міжнародних угод та Кримінального процесуального кодексу України про видачу (екстрадицію) двох жителів Республіки Молдова та жителя Республіки Румунія.
Вказані громадяни розшукувалися Генеральним секретаріатом Інтерполу за вчинені кримінальні правопорушення на території трьох іноземних держав - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Зокрема, 35-річний громадянин Молдови розшукувався компетентними органами Республіки Італії для здійснення арешту. Чоловік обвинувачується у вимаганні грошей у водіїв, які здійснювали пасажирські перевезення між Республікою Молдова та Італійською Республікою.
24-річний румун обвинувачується компетентними органами Республіки Болгарія у перевезенні через кордон з Туреччиною прекурсорів, а 30-річний житель Республіки Молдова здійснив ряд крадіжок на території Австрії.
Всі троє розшукуваних були виявлені та затримані на території Чернівецької області працівниками Чернівецького прикордонного загону.
27.06.2016 затриманих відправлено з Чернівецької установи виконання покарань № 33 до Київського слідчого ізолятора для здійснення фактичної передачі.