На Буковині спецпризначенці знешкодили "терористів"

У планових тактико-спеціальних антитерористичних навчаннях, організованих координаційною групою Антитерористичного центру при Управлінні СБ України в Чернівецькій області, взяли участь представники поліції, Нацгвардії, ДСНС, прикордонників, підрозділів ЗСУ, органів державної влади та інших суб’єктів боротьби з тероризмом. Про це повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.В умовах, максимально наближених до реальних, учасники тренувань відпрацювали дії, спрямовані на нейтралізацію терористів, звільнення заручників та виявлення і знешкодження вибухових пристроїв.За легендою навчань, «терористи» проникли на територію однієї з газокомпресорних станцій регіону, захопивши заручників і погрожуючи підірвати об’єкт у разі невиконання їхніх умов.Завдяки чітко скоординованій взаємодії всіх учасників тренувань та виробленому у Штабі АТЦ алгоритму дій співробітники спецпідрозділів «Альфа» та «Корд» блискавично нейтралізували «злочинців».За підсумками навчань було визначено основні ризики терористичної уразливості об’єктів підвищеної небезпеки, розташованих на території Буковини.Також керівники регіональної Координаційної групи АТЦ при Управлінні СБУ в Чернівецькій області наголосили на необхідності постійної взаємодії регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом та органів державної влади й самоврядування у питаннях протидії терористичним проявам.