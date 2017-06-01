Легалізація найманої праці принесла бюджету майже 700 тис. грн.

Як розповів начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Чернівецької ОДПІ Андрій Світовий, протягом травня завдяки діям чернівецьких податківців спільно з іншими контролюючими органами до офіційного працевлаштування залучено 125 громадян, які не були оформлені працедавцями згідно вимог чинного законодавства. Загалом с початку року оформлено трудові договори з 511 громадянами. Додатково до бюджету надійшло 678,5 тис. грн. податків та зборів.



«З 1 січня 2017 року збільшена фінансова відповідальність роботодавців за порушення трудового законодавства. Відповідно до Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII штрафні санкції сягають до 320000 грн. Ці штрафи накладаються не лише на юридичних осіб, але й на роботодавців – фізичних осіб – підприємців»,- підкреслив посадовець.



Працедавцям варто пам’ятати, що за порушення трудового законодавства при використанні найманої праці без офіційного оформлення, вони особисто несуть фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність. Громадяни, які отримують зарплату «у конвертах», ризикують позбавити себе усіх соціальних гарантій.



Чернівецька ОДПІ просить небайдужих громадян повідомляти про випадки порушень трудового законодавства. Чекаємо письмових звернень за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А. Поінформувати про факти порушення законодавства про працю можна і за телефоном «гарячої лінії»: (0372) 54-60-00.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ