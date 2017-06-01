З 1 липня електронна система автоматизованого моніторингу запрацює в повному режимі

Чернівецька ОДПІ нагадує, що з квітня 2017 року запроваджено систему автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН (далі – СМ КОР).



Додамо, що електронну систему побудовано з використанням критеріїв, визначених наказом МФУ від 13.06.2017 № 567 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 16.06.217 за № 753/30621.



Окрім того, звертаємо увагу, що автоматизований моніторинг здійснюється ДФС на підставі аналізу даних звітних показників платника податку, наявної податкової інформації, а також інформації, поданої платником податку за формою згідно з додатком до Критеріїв, яка відображає специфіку господарської діяльності платника податку окремо по кожному виду економічної діяльності (Таблиця даних платника податку), якщо комісією ДФС прийнято рішення про врахування такої інформації.



У разі, якщо за результатами моніторингу визначено, що податкова накладна/розрахунок коригування відповідає умовам, визначеним пунктом 6 Критеріїв наказу, – реєстрація такої податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється відповідно до вимог пункту 201.16 ПКУ.



Оскільки до 1 липня електронна система працює в тестовому режимі та період з 01.04.2017 по 01.07.2017р. є перехідним, процедура, визначена п.201.16 ПКУ здійснюється без фактичного зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі. Лише з настанням липня електронна система має запрацювати в повному режимі та блокуватиме реєстрацію ризикових податкових накладних.



В той же час, звертаємо увагу платників податку на додану вартість, у разі отримання квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в ЄРПН, а у перехідний період (з 01.04.2017 по 01.07.2017) у разі отримання квитанції про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, платник має право надати Таблицю даних платника податків.



Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ