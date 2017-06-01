Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 29 червня 2017 року

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 374 звернення , у тому числі 15 – з ознаками кримінальних правопорушень . Серед них – 1 вбивство, 11 крадіжок, 1 шахрайство, 1 злочин з наркотиками та 1 дорожньо-транспортна пригода з травмованими особами - повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.



Окрім цього зареєстровано повідомлення про безвісті зниклу особу. Поліцейські Сокирянського відділення поліції розшукують жительку села Романківці 1986 року народження. Увечері 26 червня жінка поїхала до Російської Федерації, однак не пройшла митний контроль та мала намір повернутися додому. Втім, з 27 червня зв’язок з нею втрачено і на даний час її місцезнаходження невідоме.



Також працівниками ГУНП в Чернівецькій області проведено певну роботу щодо розкриття злочинів, які були зареєстровані раніше. Зокрема, розкрито 1 грабіж, 2 крадіжки і розшукано 2 безвісті відсутні особи.



29 червня поліцейськими складено 135 адміністративних протоколів , з яких 124 – за порушення Правил дорожнього руху , у тому числі 7 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).