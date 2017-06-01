На Герцаївщині місцеві жителі викрали майже 2 км ліній зв’язку

Сторожинецька місцева прокуратура передала до суду обвинувальний акт відносно трьох жителів Герцаївського району за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що впродовж березня-квітня 2017 року зловмисники вчинили ряд крадіжок на території Герцаївського району Чернівецької області, а саме викрали майже 2000 метрів кабелю ліній зв’язку, чим заподіяли ПАТ «Укртелеком» матеріальних збитків на 51 тис. грн.
22 квітня 2017 року правоохоронці затримали викрадачів на території с. Луковиця Герцаївського району, після чергової спроби викрадення кабелю.
Ще одного співучасника злочину оголошено в розшук.